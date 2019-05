Die Stadtwerke Trier müssen an zwei Stellen im Stadtgebiet defekte Leitungen austauschen.

Die Stadtwerke Trier reparieren von Montag, 6. Mai, bis Mittwoch, 8. Mai, ein defektes Wasserrohr in der Böhmerstraße Höhe Hausnummer 23. Während der Arbeiten wird die Linksabbiegespur der Ausfahrt vom City-Parkhaus in die Böhmerstraße gesperrt. Die Ausfahrt in Richtung Zuckerbergstraße ist möglich. Das City-Parkhaus und die Zuckerbergstraße können auch während der Maßnahme weiterhin über die Böhmerstraße angefahren werden.

Bis zum 13. Mai dauern vermutlich die Arbeiten an einem Wasserrohrbruch in Kirchenstraße Trier-Zewen. Parallel zu der Maßnahme werden zwei Wasserhausanschlüsse vor Ort erneuert. Für die Arbeiten wird die Kirchenstraße voll gesperrt (Anlieger frei bis Baustelle). Der Verkehr wird über Kettenstraße und Hohlstraße umgeleitet.