Baustelle : Stadtwerke reparieren Wasserrohrbuch im Trimmelter Weg

Symbolbild. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Trier-Olewig Für die Reparatur eines Wasserrohrbruchs im Kreuzungsbereich Hunsrückstraße und Trimmelter Weg ist seit Montagnachmittag die Linksabbiegespur vom Trimmelter Weg in Richtung Irsch gesperrt. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird im Kreuzungsbereich ohne Ampelregelung an der Baugrube vorbeigeleitet.

