Baustelle : Stadtwerke sanieren Kanal in der Trierer Hornstraße

In der Hornstraße in Trier beginnen am Montag Kanalarbeiten, die Zufahrt zu den dortigen Geschäfte ist bis Freitag eingeschränkt. Foto: mc/TV/Miguel Castro

Trier Wegen Kanalarbeiten in der Hornstraße in Trier sind ab Montag, 25. April, die Zufahrten zu Geschäften teilweise gesperrt.

Die Stadtwerke Trier sanieren ab Montag, 25. April, bis voraussichtlich Freitag, 29. April 2022, einen Kanalschacht in der Hornstraße in Trier. Der Verkehr kann laut den Stadtwerken einspurig ohne Ampel an der Baustelle vorbeifahren. Die direkte Zufahrt zu Lidl und Rofu Kinderland müsse allerdings für die Dauer der Arbeiten gesperrt werden. Die Geschäfte in dem Ladenzentrum an der Hornstraße bleiben jedoch über andere Zufahrten zu de Parkplätzen erreichbar.