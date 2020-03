Kostenpflichtiger Inhalt: Infrastuktur : Trier: 12 000 Euro weniger Parkgebühren – pro Tag

So, wie auf diesem Archivbild, sieht es normalerweise an einem Freitag im Viehmarkt-Parkhaus in der Trierer Innenstadt aus. Zurzeit stehen in sämtlichen öffentlichen Großgaragen der Stadt rund 80 Prozent der Parkplätze leer. Foto: Rainer Neubert

Trier Im Durchschnitt kassieren die Trierer Stadtwerke pro Tag rund 15 000 Euro Parkgebühren. Weil zurzeit kaum Verkehr in der Stadt unterwegs ist, sinken die Einnahmen um 80 Prozent auf rund 3000 Euro.

Freitag, 11 Uhr, in Trier-City: Jeder, der regelmäßig mit dem Auto in der Stadt unterwegs ist, weiß, dass um diese Uhrzeit die freien Stellplätze in den öffentlichen Tiefgaragen und Parkhäusern schon mal rar werden. Insbesondere im City-Parkhaus, von wo – normalerweise – viele Kunden in die Fußgängerzone und die Trier-Galerie zum Shoppen ausschwärmen. Und in der Tiefgarage am Viehmarkt ist es freitagmittags regelmäßig Glückssache, einen freien Parkplatz zu finden. Denn dort ist freitags Wochenmarkt, und der zieht so viele Käufer, dass sogar die Halteverbotszonen rund um den Platz nahezu immer zugeparkt sind.

Am gestrigen Freitag war alles anders: 660 der 950 Parkplätze im City-Parkhaus an der Trier-Galerie waren um die Mittagsstunden noch frei. In die Großgarage am Viehmarktplatz hätten noch 370 Autos gepasst – trotz Wochenmarkts, den viele derzeit lieber zum Einkauf nutzen als die geschlossenen Räume der Supermärkte.

Seit gut einer Woche ist die Situation so. „Die Auslastung der Parkhäuser ist um rund 80 Prozent zurückgegangen“, bestätigt Carsten Grasmück, Pressesprecher der Stadtwerke Trier. Die SWT betreiben in der Stadt Großgaragen mit insgesamt rund 2500 Parkplätzen.

Da viele Menschen mit Dauerstellplätzen in den Parkhäusern derzeit im Homeoffice sind und Geschäfte, Frisöre, Optiker, Schuhläden, Cafés, Restaurants und so weiter geschlossen haben, bleiben die Stellplätze leer. Im Vergleich zu den individuellen wirtschaftlichen Einbußen, die viele Menschen derzeit erleiden, erscheint das zunächst ein eher kleines Übel. Tatsächlich bedeuten die leeren Parkhäuser allerdings große Ausfälle für die Stadtwerke. Die entgangenen Parkgebühren „führen zu einem Erlösausfall von rund 12 000 Euro pro Tag“, teilt Grasmück mit. Macht bei zehn Tagen 120 000 Euro.

Letztlich schlagen sich die Mindereinnahmen bis in den städtischen Haushalt durch. Denn die Stadtwerke Trier sind eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), die zu 100 Prozent der Stadt Trier gehört. Die SWT Parken in Trier GmbH, die die Parkhäuser verwaltet, ist wiederum eine 100-prozentige Tochter der SWT AöR. Jedes Jahr schüttet die SWT AöR rund 2,5 Millionen Euro Gewinn an die Stadt Trier aus – zumindest bislang.