Stadtwerke Trier : Neue Kapitäne für die Stadtbus-Flotte

Trier Überraschender Führungswechsel beim Stadtwerke-Verkehrsbetrieb. Geschäftsführer Michael Schröder hat das Unternehmen nach fünf Jahren verlassen, sein Nachfolger kommt Anfang März aus dem Rathaus. Ein neuer Vize ist schon da.

Für Müller und OB Wolfram Leibe, seines Zeichens SWT-Verwaltungsratsvorsitzender, ist Kandels eine Wunschbesetzung für den Posten: „Gerade im Kontext der Herausforderungen der anstehenden Mobilitätswende ist es wichtig, dass die Stadtwerke die vakante Stelle schnell wieder besetzen konnten. Mit Elmar Kandels gewinnen wir einen zuverlässigen und kompetenten Finanz-Profi, der sicherlich auch in der neuen Funktion die städtischen Belange nicht aus den Augen verlieren wird“, so Leibe.

Dem neuen Chef stehen künftig zwei Stellvertreter zur Seite. Der eine ist der bisherige Vize Knut Hofmeister (45), zuständig für Planung. Strategie und Vertrieb. Ganz frisch bei den SWT an Bord ist seit dieser Woche Daniel Walther. Der 33-Jährige ist von den den Stadtwerken Oberhausen gekommen und fungiert in Trier als Abteilungsleiter des Fahrbetriebs. Praktisch: Der gebürtige Heilbronner hat zur Finanzierung seines Studiums lange halbtags als Busfahrer gearbeitet: „Ich bin von Kindesbeinen an begeistert vom Öffentlichen Personennahverkehr und will nun den Wandel in der Mobilität in Trier und seinem Umland dynamisch mitgestalten.“