Stadtwerke : Straßenbau Olewig liegt im Zeitplan

Trier (red) Der erste Abschnitt ist fertig: Auf rund 145 Metern von der Ecke Am Kastell in Richtung Olewig haben die Stadtwerke Trier die Leitungen in der Olewiger Straße schon erneuert und 14 Häuser an die neuen Netze angeschlossen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Der Verkehr hat sich gut eingespielt und die Zusammenarbeit der Firmen vor Ort klappt sehr gut. Deshalb liegen wir aktuell sehr gut im Zeitplan“, freut sich Edwin Christen von den Stadtwerken Trier (SWT). Der nächste Abschnitt zwischen Hausnummer 42 und 58 ist diese Woche gestartet und dauert voraussichtlich bis Anfang August. „Besonders freut uns der gute Kontakt zu den Anwohnern. Sie zeigen trotz der Einschränkungen viel Verständnis, dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagt Christen weiter.