Öffentlicher Nahvekehr : Stadtbusse: Ab sofort wieder volles Programm

Kollegen und Kolleginnen gesucht - und gefunden.Nach der Einarbeitung neuen Personals fahren die Stadtwerke auch an Samstagen wieder regulär. Foto: Roland Morgen

Trier Die Zeit des Corona-Notplans der Stadtwerke Trier ist vorbei. Samstagsfahrplan wieder normal, und zu Christi Himmelfahrt startet auch der Feiertag-Nachtverkehr.

Ab Mittwoch, 25. Mai, ebenfalls wieder im Plan ist der gewohnte Nachtverkehr bis 3.15 Uhr an Freitagen, Samstagen und an den Tagen vor Feiertagen – diesmal zu Christi Himmelfahrt und am Mittwoch, 15. Juni, zu Fronleichnam.