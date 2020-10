Energie : Erdgas aus der Eifel statt aus Sibirien

Hintergrund

Die neue Aufbereitungsanlage in Bitburg wird von der Biogaspartner Bitburg GmbH betrieben und soll perspektivisch jährlich rund 64 Millionen Kilowattstunden Bio-Erdgas erzeugen. Laut SWT würde das rechnerisch ausreichen, um künftig alle SWT-Privat- und Gewerbekunden anteilig mit zehn Prozent Bio-Erdgas zu beliefern.

Das Gas stammt aus sieben Biogas-Anlagen rund um Bitburg und wird in einer zentralen Anlage am ehemaligen Bitburger Flugplatz aufbereitet. Biogas besteht zu gleichen Teilen aus CO 2 und Methan.

In der Anlage wird zunächst das Methan vom CO2 getrennt. Methan kann in die normalen Erdgasleitungen zum Verbrauch eingespeist werden. Das CO2 wird anschließend durch ein spezielles mechanisches Verfahren und mit Hilfe von Kohleaktivfiltern zu Methan aufbereitet, hat dann Erdgas-Qualität und kann ebenfalls ins Leitungsnetz fließen.

An der Biogas-Partner Bitburg GmbH sind die Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH mit 51 Prozent beteiligt, der Entsorgungsbetrieb Luzia Francois mit 34 Prozent und die Kommunale Netze Eifel AöR mit 15 Prozent.

Die von den Stadtwerken Trier neu gegründete Vertriebstochter Landwerke Eifel (LWE) Vertriebs-GmbH mit Sitz in Prüm beliefert schon jetzt Kunden in der Eifel anteilig mit dem in Bitburg aufbereiteten Regio-Biogas.