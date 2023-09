Zurück in öffentlicher Hand Trierer Stadtwerke kaufen ihren privaten Partnern Wasser-Sparte ab – nächste Preiserhöhung geplant

Die Trinkwasserversorgung sei „existenziell wichtig“ für die Bevölkerung, erklärte Oberbürgermeister Wolfram Leibe am Donnerstagmittag bei einem Pressegespräch im Wasserwerk in Trier-Irsch. Anders als in Berlin in den 2010er-Jahren – dort waren nach der Privatisierung der Trinkwasserversorgung die Wasserpreise um etwa ein Drittel gestiegen, wogegen die Bürger auf die Barrikaden gingen und schließlich per Volksentscheid einen Rückkauf der Wasserrechte durchsetzten – hatte es in Trier zwar nie Ärger gegeben. Aber auch hier haben Private Mitspracherecht: Die Wasserversorgung gehörte bisher zur SWT Versorgungs-GmbH.