Stadtwerke Trier : SWT kündigen Reinigungseinsatz und Baustellen an

Foto: Medienhaus Trierischer Volksfreund/Fritz-Peter Linden

Trier Die Stadtwerke Trier (SWT) kündigen für die kommende Woche einen Reinigungseinsatz und eine Baustelle an.

Am Montag, 7. November, werden im Auftrag der Stadt Trier in der Glockenstraße/Ecke Simeonstraße Kanalreinigungsarbeiten durchgeführt. Neben der Reinigung des Hauptkanals erfolgt auch eine Inspektion der Hausanschlüsse via Kameratechnik. Die Arbeiten beginnen morgens um 6 Uhr und dauern voraussichtlich bis gegen 11 Uhr. Einschränkungen für den Lieferverkehr oder Fußgänger gibt es laut SWT keine.

Ebenfalls am Montag, 7. November, beginnt eine laut SWT dringend erforderliche Baumaßnahme in der Albanastraße/Ecke Ludolfstraße. Bei einer turnusmäßigen Begehung des Erdgasnetzes an dieser Stelle sei eine vermutliche Undichtigkeit festgestellt worden. Dies mache eine Überprüfung des Netzes erforderlich. Als Folge der Bauarbeiten wird die Albanastraße an dieser Stelle vollständig gesperrt. Da eine Durchfahrt hier nicht mehr möglich ist, werden Anwohner vor Ort über die Aulstraße und die Ludolfstraße umgeleitet. Die Tiefbauarbeiten dauern voraussichtlich bis einschließlich 11. November an.

Damit die Wagen und Stände bei Veranstaltungen am Viehmarkt in Zukunft bestmöglich versorgt sind, ertüchtigen die SWT im Auftrag der Stadt Trier ab Mittwoch, 9. November, die Stromversorgung vor Ort. Hierfür werden vier neue Stromverteilerschränke am Viehmarkt installiert.

Die Bauarbeiten finden jeweils an den beiden Eingängen zur Tiefgarage am Viehmarkt, an der Stresemannstraße und in der Straße Viehmarktplatz gegenüber der Volksbank, statt. Eine großflächige Sperrung der entsprechenden Bereiche ist nicht vorgesehen, Passanten werden gebeten die beiden Baustellen zu umgehen. Diese Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Anfang Dezember an.