Kommunalpolitik : Gaspreise in Trier: Es wird maximal 50 Prozent teurer

Wie teuer wird Erdgas für die Verbraucher in Trier? Teurer wird es in jedem Fall, aber die Stadtwerke geben zumindest etwas Entwarnung. Foto: Patrick Pleul

Trier Der Gaspreis in Trier wird nicht so explodieren, wie in anderen Städten. Teurer wird es aber definitiv. Wie ernst ist angesichts der Gaskrise die Situation bei der Energieversorgung in Trier tatsächlich?