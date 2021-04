Infrastruktur : Glasfasernetz für Berufsbildende Schulen

Trier (red) Ab Montag, 3. Mai, schließen die Stadtwerke Trier (SWT) in der Langstraße die Berufsbildende Schule für Gewerbe und Technik sowie die Berufsbildende Schule Wirtschaft an ihr Glasfasernetz an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken