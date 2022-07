Kommunalpolitik : Gaspreise in Trier: So viel teurer kann es werden

Wie teuer wird Erdgas für die Verbraucher in Trier? Teurer wird es in jedem Fall, aber die Stadtwerke geben zumindest etwas Entwarnung. Foto: Patrick Pleul

Trier Der Gaspreis in Trier wird nicht so explodieren, wie in anderen Städten. Teurer wird es aber definitiv. Auch Zum Strompreis äußern sich die Stadtwerke Trier.