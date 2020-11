Verkehrsserie : Stadtwerke Trier verschieben Fahrplanwechsel

Trier/Konz Schöne neue silberfarbene Citaro-Busse fahren durch Trier. Aber ob sie wirklich nach Fahrplan kommen, erfährt der Kunde an der Haltestelle nur dann, wenn er das per Smartphone (Stadtwerke-App Äppes, VRT Fahrplan) checkt.

Die Info-Displays an den großen Stationen wie Karl-Marx-Haus und Treviris sind fast schon schamhaft mit Plakaten überklebt. Am Nikolaus-Koch-Platz wurden große Bildschirme in den Wartehäuschen installiert, aber die bleiben dunkel.

Sehr zum Leidwesen auch von Michael Schröder, dem Verkehrschef der Stadtwerke Trier (SWT): „Wir sind, auch wegen Corona, nicht so weit gekommen, wie wir wollten.“ Gewollt sind umfassende Informationen, die über tatsächliche Abfahrtszeiten hinausgehen. Wetter, Tourismus-Tipps, lokale Nachrichten – all das sollte jetzt zumindest am Nikolaus-Koch-Platz das Auge des Betrachters entzücken. Doch bis es tatsächlich so weit ist, werden noch einige Monate ins Land gehen. Bis Ende 2021, so kündigt Schröder an, würden insgesamt zehn Bus­stationen mit der neuen Technik und dem „Stadtinformationssystem“ ausgestattet, unter anderem Kaiserthermen/Stadtbad, Karl-Marx-Haus und Konstantin-Basilika. Anschließend stünde das Aufrüsten etwa zwei Dutzend weiterer Haupt-Haltestellen jenseits des Alleenrings (unter anderem Universität) auf dem Programm – „so Corona uns nicht weiterhin Striche durch die Rechnung macht“.