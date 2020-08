Bauarbeiten : Erst Sperrung, dann freie Fahrt

Trier Die Stadtwerke hoffen, die Olewiger Straße einen Monat früher als geplant wieder freigeben zu können. Doch vorher ist noch einmal Geduld gefragt.

Bis der Verkehr frei fließen kann, müssen Anwohner und Verkehrsteilnehmer noch drei Phasen überstehen: Bis zum 9. September bleibt die Ampelregelung bestehen, dann gilt die aus den ersten Abschnitten bekannte Einbahnstraßenregelung. Vom 4. bis 13. Oktober ist laut SWT eine Vollsperrung erforderlich. „Wir wissen, wie wichtig diese Hauptschlagader für den Verkehr in Trier ist und bitten die Verkehrsteilnehmer schon jetzt um Verständnis. Umso wichtiger ist es, dass wir frühzeitig und transparent darüber informieren, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“, sagte Christen weiter.

Das Baufeld wechselt auf die andere Straßenseite (Amphitheater). In diesem Abschnitt schließen die Stadtwerke die neuen Gas- und Wasserleitungen an das bestehende Netz an. Nach Abschluss der Leitungsarbeiten wird in diesem Bereich von der Einfahrt Sickingenstraße bis zur Einfahrt Amphitheater die Straßenoberfläche wiederhergestellt, inklusive Asphaltdeckschicht. Auch in diesem Bauabschnitt wird der Verkehr durch eine Ampelanlage geregelt.