Bis 20 Uhr Streik! Heute fahren fast keine Busse - Staus erwartet

Trier · In der Region Trier fallen am heutigen Freitag bis 20 Uhr fast alle Busse aus. Verdi hat zum Tarifstreik aufgerufen, an dem sich die Busfahrer der Stadtwerke Trier und anderer Unternehmen im Verkehrsverbund Region Trier anschließen. Es kann deshalb zu Verkehrsbehinderungen und Staus kommen.

02.02.2024 , 06:18 Uhr

Verdi hat Busfahrer zum Warnstreik aufgerufen. Bis 20 Uhr werden deshalb am Freitag nur wenige Busse in der Region Trier fahren. Foto: TV/Florian Blaes

Von Rainer Neubert und Bernd Wientjes

Die Wettervorhersage für den Freitag hatten Regen ausgeschlossen. Deshalb sind heute in den Morgenstunden in den Städten der Region mehr Radfahrer unterwegs als sonst. Auch viele Beschäftigte, die üblicherweise mit dem Bus zur Arbeit fahren, werden die Möglichkeit nutzen, sich ausnahmsweise mit Muskelkraft auf den Weg zur Arbeit machen. Denn wer mit dem Auto fährt, könnte angesichts des Busfahrerstreiks in der Region Trier im Stau stecken bleiben. Wer allerdings einen weiten Weg zum Arbeitsplatz hat, kann nur hoffen, dass es nicht zu schlimm wird.