Städtepartnerschaft : Trierer reisen im Dezember zum Partnerschaftsfest nach Weimar

Trier/Weimar Die 1987 ins Leben gerufene Städtepartnerschaft zwischen Trier und Weimar schien zwei Jahre später schon vor dem Aus zu stehen. Die DDR-Seite legte eine härtere Gangart ein und viele der getroffenen Vereinbarungen auf Eis.

Der Mauerfall am 9. November 1989 brachte die Wende auch in der Städtefreundschaft: Vier Wochen später, am 8. Dezember, sprach Triers OB Helmut Schröer in der überfüllten Weimarer Herderkirche zu Visionen der Partnerschaft und Möglichkeiten, die Stadt und ihre Bürger in die Zukunft zu begleiten. Ebenfalls an jenem 8. Dezember 1989 erneuerten Schröer und sein Weimarer Amtskollege Volkhard Germer die Partnerschaftsvereinbarung.