Freizeit : Einige Sporthallen sind für Vereine geöffnet

Trier Es gelten strenge Regeln für die Nutzung der Turnhallen ab 15. Juni.

Grundreinigungen, Reparaturen und sonstige Maßnahmen durch die städtische Gebäudewirtschaft können im Bedarfsfall in der ersten Hälfte der Sommerferien umgesetzt werden, so dass die städtischen Sporthallen mit Ausnahme der Sporthallen der Grundschule Barbara und der Gymnastikhalle des Max-Planck-Gymnasiums (hier finden Baumaßnahmen in den Sommerferien statt) grundsätzlich ab der vierten Woche der Sommerferien für den Vereinssport bereit stehen. Hierzu ist eine Bedarfsmeldung bis spätestens Freitag, 26. Juni, an das städtische Sportamt notwendig.