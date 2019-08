Trier/Horath Seit mehr als zwei Monaten befinden sich die Stahlarbeiter nun schon im Streik. Einen Vergleich hatte der italienische Riva-Konzern jüngst abgelehnt. Bei einer Kundgebung mit rund 300 Teilnehmern in Trier drückte die Belegschaft ihren Unmut aus.

„Stahl lässt sich nicht brechen!“ Mit diesen Worten spornte Eugen Roth, stellvertretender Bezirksvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Rheinland-Pfalz/Saar, die Arbeiter der Riva Stahlwerke (ehemals Drahtwerk) in Trier und Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich) an. Er forderte im Namen aller Gewerkschaften des DGB, den Kampf aufrechtzuerhalten. Denn „wenn in so einer grundsätzlichen Sache einmal angegriffen wird, und wir lassen zu, klein gemacht zu werden, dann haben wir bald alle Probleme“, erklärt Roth energisch.