Wirtschaft : „Mir fehlt ja nichts, ich kann nur nicht laufen“

Trier Von Krieg bis Corona – das nach eigenen Angaben älteste Trierer Familienunternehmen trotzt allem. Seit fast 286 Jahren ist das Stahlwarenhaus Schmelzer hier ansässig. Simone Schmelzer zeigt sich kämpferisch.

Ob Kurfürst Franz Georg Reichsgraf von Schönborn seinerzeit im 1734 gegründeten Unternehmen eingekauft hat, ist zwar nicht überliefert. Aber offensichtlich trifft das Geschäft seit Generationen den Geschmack seiner Kunden. „Natürlich hatten wir es schwer, als der Lockdown kam“, sagt Simone Schmelzer und lobt in einem Atemzug ihre Angestellten: „Wir können uns auf unser Team verlassen, es steht voll hinter uns.“ So ist auch nach dem Lockdown die persönliche Beratung durch gut ausgebildetes Personal der Schlüssel zum Fachgeschäft.

In Verbindung mit der Einhaltung der Corona-Vorschriften fühlten die Kunden sich wohl, sagt Simone Schmelzer. Dass die Produktpalette Messer, Küchenutensilien und Kochgeschirr bietet, sei Glück im Unglück: „Weil die Leute nicht in Urlaub fahren und weniger in Restaurants essen gehen, verlagern sie sich auf das Kochen zu Hause.“ So ist jetzt wieder jede Kraft im Laden gefragt. „Die Kunden wissen, dass sie bei uns eine gute fachliche Beratung bekommen“, sagt Simone Schmelzer.