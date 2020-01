Stammtisch : Stammtisch im Domstein Trier

Trier Der erste Riesling-Stammtisch des Riesling-Freundeskreises findet am Donnerstag, 23. Januar, um 18 Uhr in der Weinstube Zum Domstein, Hauptmarkt 5, in Trier statt. Auch Interessierte Weinfreunde, die noch nicht Mitglied sind, sind herzlich willkommen.

