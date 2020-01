Comedy : Stand-up mit Roberto Capitoni in der Tuchfabrik Trier

Foto: Kai Müller

Trier (red) Die besten Geschichten schreibt das Leben. Mit vollen Händen schöpft Roberto Capitoni in seinem Programm „Italiener schlafen nackt – manchmal auch in Socken“ aus diesem Fundus. Er stellt sich dabei rückblickend die ein oder andere Frage: Wie war das Leben mit einem italienischen Vater in einer verschlafenen Kleinstadt ohne Handy?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken