Pandemie : Wegen großen Andrangs: Standort des Impfbusses in Ehrang wird kurzfristig verlegt

Trier-Ehrang Der Impfbus des Landes muss am heutigen Samstag seinen Standort kurzfristig wechseln. Der Bus wird jetzt am Mäusheckerweg Station machen. Grund ist der große Andrang.

Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht am heutigen Samstag in Ehrang auf der Heide Station. Michael Schmitz vom Presseamt der Stadt: „Der Andrang seit dem Vormittag dort ist so groß, dass der Verkehr sich aufgrund der Anfahrtsituation bis in den Ortskern von Ehrang zurückstaut.“ Nach Absprache mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich werden die Menschen, die derzeit am Bus anstehen, noch geimpft.