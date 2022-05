Science Fiction : So erleben Sie Star-Wars-Legenden hautnah beim MS-Benefiz-Konzert in Trier

Die Gruppe Galactic Empire Saar mit legendären Figuren der Filmreihe Star Wars ist im Rahmen des Multiple-Sklerose-Benefizkonzerts in der Trierer Tufa am Sonntag, 15. Mai, zu sehen. Foto: Galactic Empire Saar

Trier Science-Fiction-Fans können am Sonntag, 15. Mai, Darth Vader, Jedi- Ritter und viele weitere Figuren live in Aktion erleben. Zwei Star-Wars-Gruppen kommen zum MS-Benefiz-Konzert in die Trierer Tufa.

Zwei Premieren bietet die zehnte Live-Auflage des Multiple-Sklerose-Benefizkonzerts in der Trierer Tufa. Zum einen erstreckt sich das Programm erstmals über zwei Tage (14./15. Mai). Zum anderen werden die Musikdarbietungen flankiert von einem wahrhaft galaktischen Show-Act, der dank eines separaten Eingangs auch unabhängig vom Konzert selbst besucht werden kann – bei freiem Eintritt, gegen eine kleine Spende.

Die Sci-Fi-Saga „Star Wars“ des amerikanischen Regisseurs George Lucas startete 1977 ihren weltweiten Siegeszug in den Kinos. Auch dank zahlreicher Fortsetzungen und Ableger ist das Phänomen mit Millionen von Fans und einem riesigen Merchandise bis heute ungebrochen.

Galactic Empire Saar ist eine Gemeinschaft von Menschen, die eines verbindet: die Faszination, in Star-Wars-Kostümen aufzutreten (Cosplay). Die Mitglieder sehen das Leuchten in den Augen von Kindern und Jugendlichen, aber auch von älteren Fans als Herzensangelegenheit. Neben ihren Auftritten auf Conventions, öffentlichen Veranstaltungen und privaten Feiern unterstützt die Gruppe auch gerne gemeinnützige Projekte wie das MS-Benefiz-Konzert, zur Freude von Initiatorin Tanja van der Heyde. Verstärkung beim Gastspiel in Trier kommt von den Lichtschwert-Choreographen der saarländischen Gruppe Lightwars. Deren Repertoire reicht von diversen Präsentationen bis hin zu Workshops zum Erlernen einer Choreographie in Lichtschwertkampf.

Beim MS-Benefiz-Konzert haben kleine und große Lichtschwert-Begeisterte sonntags die Möglichkeit, am Stand der Gruppe die größtenteils selbst gebauten Lichtschwerter und sonstigen Auslagen zu bestaunen, ein Lichtschwert in die Hand zu nehmen und den einen oder anderen Trick zur richtigen Handhabung zu erlernen. Eine Vorführung der Galactic Empire Saar & Lightwars mit vielen Kostümen und Modellen, Lichtschwertkämpfen, beginnt am 15. Mai, um 12 Uhr (Einlass 11.30 Uhr) im kleinen Saal der Tuchfabrik.

Karteninhaber des MS-Benefiz-Musikkonzerts können die Show kostenlos genießen. Gegen eine kleine Spende ist es jedoch auch jedem interessierten Fan möglich, an der Sci-Fi-Show teilzunehmen und auch ein vor Ort ausgedrucktes Foto mit seinem Lieblingscharakter zu erhalten. Aufgrund des zu erwartenden Andranges ist es ratsam, Wartezeiten einzuplanen.

Neben den Homepages https://galacticempiresaar.de/ und www.lightwars.de/ sind die beiden Gruppen über Social Media erreichbar und auch für Events jeglicher Art buchbar.

Beim Benefiz-Konzert in Trier treten Künstler wie Wolfgang Prinz, The One Soul Journey by Randy Molten, Rose Valley, Timeless, Greybeards, Soulmade, Groove Improve, Stone Blind, Wollmann & Brauner sowie Marco Dühr auf.