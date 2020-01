Prominenter Besuch : Starkoch Alfons Schuhbeck trägt sich in das goldene Buch der Stadt Trier ein

Foto: TV/Katharina Fäßler

Trier Starkoch Alfons Schuhbeck ist am Nachmittag in Trier angekommen. Dort hat er sich im Rathaus in das goldene Gästebuch der Stadt eingetragen. Am Abend geht es für ihn zur ATK-Gala, wo er den Kaiser-Augustus-Orden erhält.

Er zeigt sich beeindruckt vom Alter der Stadt und der goldenen Farbe des Trierer Sekts. Er sagt: "Ihr hier habt Karneval mehr drauf als wir in München den Fasching.“

Heute Abend wird ihm bei der Gala der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval in der Europahalle der Kaiser-Augustus-Orden verliehen.

Damit verbunden ist eine Spende in Höhe von 5.555,55 Euro für eine soziale Einrichtung, die er sich selbst aussuchen kann.