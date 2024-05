Nach dem Starkregen Wassermassen und Geröll auf den Straßen: Aufräumarbeiten im Ruwertal in vollem Gange

Riveris/Waödrach/Mertesdorf/Kasel/Trier-Ruwer · Nachdem am Freitag Riveris und Ruwer über die Ufer getreten sind und schwere Schäden angerichtet haben, laufen am Samstagvormittag die Aufräumarbeiten im Ruwertal. In Trier-Ruwer gibt es leichte Entwarnung.

18.05.2024 , 13:46 Uhr

Link zur Paywall Der Tag nach dem Starkregen: Aufräumarbeiten im Ruwertal am Samstag 40 Bilder Foto: TV/Petra Willems

Von Petra Willems Teamleitung Mosel