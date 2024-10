Die Atzen, Oli.P, Captain Jack „Mega-Shows“ im Messepark: Reise in die 90er und nach Mallorca

Die Welt ist ja kompliziert geworden. Fast jeder Satz – Auslegungssache. Jede Ironie: Emoji nicht vergessen! Wer gendert, wird gehasst. Wer nicht gendert, auch. Nur eben von anderen Hatern, vulgo: Menschen. In diesen Zeiten sind klare, unmissverständliche Aussagen gefragt. Songtitel, die keine Fragen offenlassen: „Scheißegal, ich feier“, so heißt es bei „Mütze Katze“. Das DJ-Team ist nun nicht mal der bekannteste Act, der am zweiten August-Wochenende in Trier auftreten wird – aber die Berliner verbinden beide Open Airs am 8. und 9. August 2025, die konzeptionell und musikalisch nicht allzu weit voneinander entfernt sind. Es dreht sich alles eher um die „Mega!!!“- als um die Meta-Ebene. „Mütze Katze“ treten als Einzige an beiden Tagen auf.