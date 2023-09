Gedenkstätte für Opfer der Amokfahrt Eine Baustelle, zwei Projekte in Sichtweite der Porta Nigra

Es ist eine kleine Baustelle, die für wenig Aufmerksamkeit sorgt und doch große Bedeutung hat: In Sichtweite der Porta Nigra, auf einem kleinen Platz nahe der Christophstraße, wird seit einigen Tagen gearbeitet. Es sind die Vorbereitungen für gleich zwei Projekte. Sie in einem Satz zu erwähnen, erscheint ein wenig pietätlos. Deshalb wird hier zumindest semantisch geteilt: Vorbereitet wird die Gedenkstätte für die Opfer der Amokfahrt vom 1. Dezember 2020. Zudem entsteht die Fundamentplatte für eine barrierefreie Toilette, die in unmittelbarer Nähe des zukünftigen Gedenkortes installiert wird, später davon getrennt durch eine Hecke.