Das Nordbad hat geöffnet Sonniger Start in die Freibadsaison in Trier

So früh wie nie hat die Freibadsaison in Trier begonnen. Der Start am Samstag hätte nicht viel besser laufen können. Bereits um 6 Uhr wurden die ersten Schwimmer eingelassen, die sich darauf freuten, endlich wieder in einem 50 Meter langen Becken ihre Bahnen ziehen zu können. „Wir hatten am frühen Morgen bereits etwa 30 Gäste“, berichtet Betriebsleiter Ronny Engelbrecht, der mit Michael Luy und Alexander Geißler das Kernteam für das Nordbad bildet. In den sechs Wochen davor hatten sie die Freizeit- und Sporteinrichtung für die Saisoneröffnung vorbereitet.