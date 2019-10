Konzert : Freitagskonzerte im Museum am Dom starten

Trier Im Museum am Dom in Trier beginnt am Freitag, 18. Oktober, die neue Saison der Freitagskonzerte. Zur Eröffnung der „Jubiläumssaison” der Konzertreihe, die vor 20 Jahren im Museum am Dom begann, spielt der russische Pianist Dmitry Mayboroda um 20 Uhr Werke von Robert Schumann und Franz Schubert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red