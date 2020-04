Verkehr : Start der Mega-Baustelle in der Olewiger Straße

Trier Am heutigen Montag, 27. April, startet eine der schwierigsten Straßenbaustellen in diesem Jahr. Unter dem Asphalt des 300 Meter langen Straßenabschnitts der Olewiger Straße vor dem Amphitheater liegen Erdgas- und Trinkwasserleitungen aus den 1930er Jahren, die erneuert werden müssen.

Der ursprünglich geplante Starttermin dafür war der 14. April, der von den Stadtwerken Trier und dem Tiefbauamt wegen der Corona-Krise verschoben worden war. Insbesondere bei der Verlegung und Inbetriebnahme der Hausanschlüsse gelten nach Angaben der Stadtwerke besondere Sicherheitsvorkehrungen in Abstimmung mit den Eigentümern. Wegen der engen Platzverhältnisse ist für den Verkehr mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. In den ersten beiden Bauabschnitten bis voraussichtlich Mitte Oktober wird die Olewiger Straße zwischen Hermes- und Sickingenstraße zur Einbahnstraße in Richtung Olewig. In Richtung Innenstadt wird der Verkehr über Sickingenstraße, Bergstraße, Hettnerstraße und Hermesstraße umgeleitet. Auf der Umleitungsstrecke fallen in Ausfahrts- und Kurvenbereichen rund acht Parkplätze weg. Fahrzeuge über 7,5 Tonnen können die Umleitung nicht nutzen und werden weiträumig über das Avelertal oder das Ruwertal umgeleitet.