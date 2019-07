Straßenverkehr : Start frei für Elektroroller in Trier

Info

Foto: Andreas Laufenberg/Circ/Andreas Laufenberg

Der Trierische Volksfreund hat die Verleihfirma Circ um Stellungnahmen zu ihren Plänen für Trier und ihrem Geschäftsmodell gebeten.

Wann plant Circ ein Engagement in Trier?

„Circ hat es sich zum Ziel gesetzt, Europas Champion für verantwortungsvolle Mikromobilität zu werden und wir unterstützen jede Stadt, in der unsere E-Tretroller willkommen sind. Unsere Roller erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards, zudem ist es uns wichtig, dass wir für die Städte, in denen wir tätig sind, ein verantwortungsvoller Partner sind und nur mit Zustimmung der Behörden starten. Wir sind derzeit mit mehreren deutschen Städten in Kontakt und haben mit Herne, Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt bereits feste Partnerschaften geschlossen. Nach ermutigenden Gesprächen mit weiteren Kommunalbehörden gehen wir davon aus, dass wir in den kommenden Monaten in rund 80 weiteren Städten und Gemeinden, in denen unser verantwortungsbewusster Ansatz willkommen ist, tätig werden können.“

Wie sehen die Pläne konkret aus (Anzahl der Leih-Scooter, Modell, Investitionskosten, Mietkosten, etc.)?

„Als verantwortungsvoller Partner der Städte trifft Circ die Entscheidung über die Anzahl der E-Tretroller immer in enger Absprache mit der jeweiligen Stadt. Wie viele Fahrzeuge dies am Ende sein werden, hängt vom Wunsch der Stadt ab, und je nachdem wird deren Anzahl verantwortungsvoll und entsprechend der Nachfrage festgelegt. Dabei stehen wir in ständigem Kontakt mit den örtlichen Ansprechpartnern, um sicherzustellen, dass die E-Tretroller ihre Hauptfunktion erfüllen, indem sie für die erste und letzte Meile genutzt werden und keine Belästigung auf den Straßen darstellen.

Circ hat eigene E-Tretroller entwickelt und produziert, die für den ständigen Sharing-Gebrauch konzipiert sind. Die Roller setzen neue, erhöhte Sicherheitsstandards, denn unser Wunsch nach größtmöglicher Sicherheit geht mit unserer Leidenschaft für unsere Fahrzeuge einher. Die Circ E-Tretroller sind mit breiteren Rädern, einem stabileren Rahmen und einer langlebigen Batterie ausgestattet.

Unsere E-Tretroller werden rund um die Uhr von lokalen Operations Teams eingesammelt und gewartet. So werden die Roller jede Nacht aufgeladen und am Morgen wieder hingestellt. Die Position der Roller wird unseren Mitarbeitern auf einer Karte angezeigt und gleichzeitig werden ihnen Informationen zu Akkustand und Standort übermittelt.“

Die Gebühr für die Freischaltung eines E-Tretrollers von Circ liegt derzeit bei einem Euro. Jede Minute kostet den Nutzer anschließend 20 Cent, somit hängt der finale Preis von der jeweiligen Nutzungsdauer ab. In einigen europäischen Ländern, zum Beispiel in Portugal, werden derzeit Anreize geschaffen, indem beispielsweise Nutzern die Hälfte des Preises für die Freischaltung erlassen wird, wenn der E-Scooter nach Beendigung der Miete korrekt geparkt ist.

Wie viele Leihstationen wird es geben?

„In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ermitteln wir die besten Bereiche zum Abstellen der E-Tretroller, die je nach Stadt mittels der App oder durch Straßenmarkierungen identifiziert werden können. Jede Stadt ist anders und das möchten wir berücksichtigen.“