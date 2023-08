Start-up Putzen ohne Schwarzarbeit: Wie zwei Trierer den Reinigungsmarkt umkrempeln wollen

Trier/Wien · Schwarzarbeit ist in der Reinigungsbranche noch immer weit verbreitet. Zwei Unternehmer mit Trierer Wurzeln sagen der illegalen Arbeit den Kampf an. Ihre vor fast zehn Jahren gegründete Online-Plattform für Reinigungen ist in der Branche inzwischen fest etabliert.

24.08.2023, 07:08 Uhr

Christian Pauls (links) und Sebastian Schneider aus Trier gründeten in Wien ihr Start-Up „ExtraSauber“. Foto: Daniela Rupp

Von Thorben Behring

Ob Staubsaugen, Bad reinigen oder Fliesen wischen – mehr als drei Millionen Menschen in Deutschland beschäftigen Umfragen zufolge Haushaltshilfen. Dabei herrschen auf dem Reinigungsmarkt noch immer Schwarzarbeit und Dumping-Löhne. Die Gründer Sebastian Schneider und Christian Pauls aus Trier haben diesen Verhältnissen den Kampf angesagt – und entwickelten dafür die Online-Plattform ExtraSauber, einen digitalen Marktplatz für Reinigungen. Aus den Kinderschuhen ist ihr Start-up nach fast zehn Jahren inzwischen herausgewachsen und in der Branche etabliert.