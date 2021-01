Hilfe für Familien : Startet ab sofort: www.familienapp.trier

Trier Angebote wie Veranstaltungskalender, Hilfen und Wissenswertes sowie Videos helfen Eltern und Kindern

(red) Seit heute gibt es auf Initiative des Jugendamts ein neues Angebot für alle Familien in Trier. Mithilfe der „FamilienApp Trier“ sollen Bürger einfach und schnell Informationen zu Fragen, die sich im Familienalltag stellen, gebündelt erhalten.

Bei der FamilienApp Trier handelt es sich um eine webbasierte App – eine Webseite mit der gleichen Funktionsweise wie eine App. Sie ist unter familienapp.trier.de aufrufbar. Die App wurde von Toxinlabs programmiert und vom Land Rheinland-Pfalz im Rahmen eines Modellprojekts mit einem Zuschuss in Höhe von rund 13 000 Euro gefördert. Familienministerin Anne Spiegel freut sich über die Umsetzung des Projekts: „Mir ist es als Familienministerin besonders wichtig, unkomplizierte und entlastende Angebote für Familien zu fördern – wie die FamilienAppTrier – und damit den Alltag von Familien konkret zu erleichtern und zu unterstützen.“

„In Trier gibt es für Familien viele gute Angebote, doch es ist nicht immer einfach sich in diesem Angebotsdschungel zurecht zu finden“, weiß Bettina Mann vom Trierer Jugendamt. Familien sollten gerade in Krisenzeiten wissen, wo und welche Unterstützung sie in Trier bekommen und diese Informationen überall und jederzeit abrufen können.