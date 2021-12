Starthilfe Trier : Hilfe für junge Straftäter: Zum Programm gehört auch eine Probezeit im Knast

Sie wollen straffälligen Jugendlichen einen Neustart ermöglichen: (von links) Thomas Becker, Rita Alexas und Torben Seeger vor dem Haus des Jugendrechts. Foto: Sina Olbrich

Trier Seit 50 Jahren baut der Verein Starthilfe Trier jugendlichen Straftätern Brücken in ein neues Leben. Mit Samthandschuhen werden die Klienten dabei nicht immer angefasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sina Olbrich

„Sie haben an mich geglaubt, in einer Zeit, in der keiner an mich geglaubt hat“, sagt ein ehemaliger Klient der Starthilfe Trier. Es verdeutlicht einerseits die wertvolle Arbeit, mit der die Starthilfe seit Jahren aktiv ist und andererseits die Dankbarkeit der jungen Menschen.

Was ist der Verein Starthilfe Trier?

Der Verein Starthilfe Trier fördert seit 50 Jahren die Integration und Resozialisierung gefährdeter und straffällig gewordener Jugendlicher und betreut diese mit pädagogischen Maßnahmen. Er ist seit 1971 gemeinnützig anerkannt und Mitglied des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. „Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal, aufgrund der Vielfalt unserer Angebote“, sagt Torben Seeger, der sich seit 2010 bei der Starthilfe Trier engagiert.

Im Rahmen einer Anlauf- und Beratungsstelle, einer sozialtherapeutischen Jugendwohngemeinschaft und der Koordinierungsstelle Handschlag bietet der Verein straffälligen Jugendlichen die Möglichkeit, ihre zukünftige Lebenssituation zu verbessern. Zudem können die Klienten durch soziale Trainingsangebote ihr Verhalten überdenken und neue Strategien und Handlungsweisen entwickeln.

Wo findet man die Starthilfe Trier?

Die Starthilfe hat ihren Hauptsitz im Haus des Jugendrechts in Trier-West. Neben der Starthilfe ist dort auch die Polizei, die Staatsanwaltschaft und die Jugendgerichtshilfe des Jugendamtes vertreten, was die Arbeit zwischen den verschiedenen Behörden und Vereinen wesentlich erleichtert. Durch die Beratungsstelle erhalten junge Straffällige, Inhaftierte, Haftentlassene und deren Angehörige Unterstützung bei diversen Anliegen, beispielsweise bei Suchtproblemen und psychischen Belastungen, bei der Sicherung des Lebensunterhalts oder bei Erarbeitung einer beruflichen Perspektive. Dabei stehen sie den Betroffenen zu Seite, die sich oftmals in einer schwierigen Lebenssituation befinden, und helfen ihnen, diese Phase zu überwinden.

Das Peter-Caesar-Haus, eine nach dem ehemaligen Justizminister von Rheinland-Pfalz benannte sozialtherapeutische Jugendwohngemeinschaft, bietet Jugendlichen ab 16 Jahren, die aufgrund schwieriger Familienverhältnisse oder Verhaltensauffälligkeiten nicht mehr bei ihrer Familie leben können, ein Umfeld, in dem sie lernen, Verantwortung zu übernehmen und Grenzen zu akzeptieren.

So läuft das Wohngruppen-Programm der Starthilfe Trier

In der „Verselbstständigungswohngruppe“ stehen sechs Plätze zur Verfügung, wobei sich die Jugendlichen teilweise eine Wohnung teilen müssen. „Man bietet ihnen einen trockenen Schlafplatz zum umziehen und ausruhen und erwartet wenig von ihnen“, erklärt Rita Alexas, die auch „Mutter der Starthilfe“ genannt wird. „Wenn sie das für längere Zeit annehmen, dann gewöhnen sie sich an diesen Rhythmus, manche kommen dann auch dauerhaft zur Ruhe.“ Rita Alexas hat sich schon während ihres Psychologiestudiums bei der Starthilfe engagiert. „1976 habe ich den Verein gefunden und bin nie wieder weggekommen“, sagt die mittlerweile pensionierte Mitarbeiterin.

Torben Seeger hat 2013 die Nachfolge von Rita Alexas angetreten. „Manchmal muss halt wirklich sowas wie die Mutter ersetzt werden“, sagt er. „Über weibliches Personal und eine gute Beziehungsarbeit kann ganz viel passieren. Wir versuchen verlässlich und ansprechbar zu sein, denn unsere Klienten haben Willkür schon häufig genug erlebt.“

Zur Abschreckung: Jugendliche werden kurz in eine Zelle gesperrt

Die Starthilfe bietet zudem soziale Trainingskurse an. Neben einem Antigewalttraining stehen auch eigens konzipierte Trainingsangebote wie ein Erziehungskurs, das pädagogische Wochenende und die Gitterstunde auf der Agenda, die als Abschreckung dienen soll. Dabei werden die Jugendlichen, nach vorheriger Erlaubnis der Eltern, in eine Zelle gesperrt – allerdings nie länger als 15 Minuten. Diese Zeitspanne, in der man sich nicht ablenken könne, reiche aus, um einen Eindruck bei den Jugendlichen zu hinterlassen.

Programm will bei der Versöhnung von Tätern und Opfern helfen

Im Rahmen der Koordinierungsstelle „Handschlag e.V.“ bemüht sich die Starthilfe bei Fällen leichter und mittelschwerer Kriminalität auch um einen Täter-Opfer-Ausgleich. Der Jugendliche wird mit seiner Tat und den Folgen für den Geschädigten konfrontiert. Beide Seiten tauschen sich aus. Im Idealfall entwickeln beide Verständnis füreinander und schütteln sich nach dem Gespräch die Hände.

„Wir bereiten den Weg, aber die Jugendlichen müssen ihn gehen“, sagt Torben Seeger. Die Starthilfe Trier diene als Stütze und Begleitung während herausfordernden Lebensphasen. Viele betroffene Jugendliche schätzen das. Sie bleiben jahrelang mit den Mitarbeitern in Kontakt. „Ich bin jetzt ein Familienvater und das habe ich dir zu verdanken“, zitiert Rita Alexas einen ehemaligen Klienten.