Schwestern vom Heiligen Geist Konventsgebäude statt Kita — Keine Rückkehr für Kita St. Agritius in die Helenenstraße in Trier

Vor vier Jahren musste der Kindergarten St. Agritius raus aus dem Gebäude in der Helenenstraße in Trier-Ost. Der Grund: Schimmelbefall. Seitdem ist die Kita in einem Ausweichquartier am Petrisberg untergebracht. Nun ist klar, dass die Kita nicht an den alten Standort zurückkehren wird.