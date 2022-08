Einzelhandel : „Hier entsteht für Sie unsere neue Elektroabteilung“: Der Saturn in Trier geht, Galeria-Elektro kommt

Nur noch wenige Tage, dann ist der Saturn-Elektromarkt im Ex-Kaufhof in der Trierer Simeonstraße Geschichte. Foto: Roland Morgen

Trier Jedes Ende ist ein neuer Anfang: Wenn die Saturn-Filiale in den beiden obersten Geschossen am Samstag (3. September) nach 24 Jahren schließt, dann bedeutet das nicht das Aus für den Handel mit Elektrowaren an dieser Stelle.