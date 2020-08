Winzer : Statt Weinfest: Käse-Weinprobe in Klüsserath

Match Käse Wein Klüsserather Bruderschaft Foto: TV/Bruderschaft

Klüsserath Unter dem Motto „Das perfekte Match – Regionale Käse-Köstlichkeiten treffen auf erlesene Weine der Klüsserather Bruderschaft“ erwartet Besucher am Samstag, 22. August, am „schönsten Platz kurz vorm Himmel“ an der Wetterstation in Klüsserath ein neues Genuss-Format.

Ohne Wein und Geselligkeit geht’s nicht, dachte sich die Klüsserather Festgemeinschaft, nachdem sie mitten in der Planung das Weinfest coronabedingt absagen musste. Deshalb lädt sie nun zu einer besonderen Käse-Weinprobe ein: Gemäß dem Motto, dass Käse und Wein derselben Herkunft am besten harmonieren, präsentiert sie den Teilnehmern ausschließlich Käse von Hof- und Landkäsereien der Großregion „in Korrespondenz mit ausgesuchten Klüsserather Weinspezialitäten“.

Käse-Sommelier Wolfgang Fusenig, Inhaber der Firma Mosel-Käse-Event, führt die Teilnehmer in die „bisher weitgehend verborgen gebliebene Welt der regionalen Käsekultur“ ein. Im Mittelpunkt steht laut den Veranstaltern eine abwechslungsreiche, lehrreiche Unterhaltung in angenehmer Atmosphäre. Zu neun regionalen Käsesorten wird der korrespondierende Klüsserather Wein gereicht. Die Veranstaltung ist auf 120 Teilnehmer begrenzt. Im Anschluss öffnet der Weinstand an der Wetterstation. Auch sonntags ab 12 Uhr können dort gesellige Stunden verbracht werden.