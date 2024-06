Ungeliebte Umleitung Stau an der Konrad-Adenauer-Brücke : Stadt will das Abbiegen nach Euren erleichtern

Es liegt vermutlich nicht nur an einem besonderen kulinarischen Angebot des Schnellrestaurants oder der Attraktivität des Hüpfburgenlands auf dem Gelände des Messeparks. Es ist jedenfalls so, dass mehr Fahrzeuge auf den Straßen rund um die Parkplätze am Messegelände unterwegs sind als noch vor einem Jahr. Das hat einen Grund: Der vergleichsweise oft stockende Verkehr an der Abfahrt Luxemburger Straße Richtung Konrad-Adenauer-Brücke und St. Matthias.