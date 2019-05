Straßenverkehr : Stau schon vor dem Start der Baustelle auf der A602 bei Trier

Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Trier So richtig los geht es mit den Bauarbeiten an der Brücke der A 602 über den Verteilerkreis Trier-Nord am 18. Mai. Doch schon jetzt gibt es Staus, vor allem im Berufsverkehr.