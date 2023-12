Autofahrer kommen nicht durch Mega-Stau gestern in Trier: Deshalb könnte es heute wieder eng werden

Am Donnerstagabend wurde die Geduld vieler Autofahrer wieder auf eine harte Probe gestellt. Zum Feierabendverkehr ab 17 Uhr ging nichts mehr auf den Trierer Straßen in West/Adenauerbrücke/Uferstraße. Was ist denn jetzt schon wieder los, fragten sich die staugeplagten Trierer. Der Volksfreund hat nachgefragt. Hat es möglicherweise einen Unfall an einem neuralgischen Verkehrspunkt gegeben?