Triers neue Großbaustelle : Flüche, Stau und Schneckentempo in Trier-Euren

Trier Die Vollsperrung der Straße Im Speyer verursacht im Westen Triers extreme Behinderungen auf engem Raum, ein Ortsvorsteher spricht von einem Chaos.

Der Stau wartet vor allem auf die Fahrer, die über die B 51 oder die B 53 nach Trier rollen. Da die Luxemburger Straße seit Mitte Mai saniert wird und deshalb für alle aus Richtung Norden kommenden Verkehrseilnehmer gesperrt ist, müssen diese Fahrer bereits lange vor der Konfrontation mit der neuen Baustelle in der Straße Im Speyer entscheiden, welche Route sie wählen. Die offizielle Umleitungsempfehlung der Stadt läuft direkt über die Kaiser-Wilhelm-Brücke und danach am östlichen Moselufer entlang bis zur Konrad-Adenauer-Brücke.

Da laut Aussage vieler betroffener Fahrer bisher weder in der Hornstraße noch in der Eurener Straße ein Schild auf die Sperrung Im Speyer hinwies, bogen sie trotzdem ab und hatten dann – abgesehen von einer Wendung um 180 Grad – nur noch die Möglichkeit, durch das Gewerbegebiet Pi-Park zu fahren, das sie wieder zur Eurener Straße führte. Nur darf man lediglich nach rechts auf diese abbiegen, den Weg nach links Richtung Luxemburger Straße blockiert eine Verkehrsinsel. Diese wurde häufig überrollt. Im Stau landeten die Fahrer trotzdem.

Schmitz spricht von langen Staus und von einem „Chaos in Euren“. Er regt eine Verlängerung der Grünphase an der Ampel in der Eisenbahnstraße an, um die Situation zu entschärfen.