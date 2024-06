Berufspendler brauchen Geduld A 64 bei Trier: Bauarbeiten nach Hangrutsch, dann hat der Stau ein Ende - Aber wann ist das?

Trier/ Trierweiler · Luxemburgpendler müssen sich noch ein wenig gedulden. In der kommenden Woche beginnen Arbeiten, um einen Hang an der A 64 zu stabilisieren. Wenn alles klappt, stehen in absehbarer Zeit wieder drei Spuren zur Verfügung.

07.06.2024 , 11:42 Uhr

Seit Tagen bereitet ein Hang an der A 64 Sorgen. Nun soll die Böschung mit Steinen gesichert werden. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier