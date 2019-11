Igel/Wasserbilligerbrück Zurzeit gibt es laut Polizei erhebliche Verkehrsbehinderungen auf der B 49 bei Igel. Die Ursache ist ein Unfall.

Ein Polizeisprecher sagt am Dienstagnachmittag um 15.20 Uhr, dass es soeben auf der B 49 zwischen Wasserbilligerbrück und Igel einen Unfall an der Löwener Mühle gab.

Der Einsatz eines Rettungswagens und der Polizei laufe zurzeit. Der Verkehr staue sich in beide Richtungen zurück. Laut Polizei war nur ein Auto an dem Unfall beteiligt. Weitere Infos in Kürze auf volksfreund.de