Verkehr : Staugefahr in Trier – In den Ferien keine Durchfahrt im Westen (Fotos/Video)

Foto: Rainer Neubert 30 Bilder Die Sperrung der Kölner Straße in Trier-West und die Folgen für den Verkehr

Trier Großbaustelle Kölner Straße in Trier-West. Der befürchtete Mega-Stau zum Start der Arbeiten blieb zwar aus. Geduld ist dennoch gefragt.

Als in der Kölner Straße am frühen Montagmorgen die Bauarbeiten beginnen, herrscht an der Mosel noch dichter Nebel. Dass es der Start in einen sommerlichen Herbsttag ist, ahnt hier noch niemand. „Wir haben um 7 Uhr mit dem Abfräsen der Straße begonnen“, sagt einer der Arbeiter kurz angebunden. Er muss sich darauf konzentrieren, dass die riesige Fräsmaschine exakt arbeitet, die sich mit mächtigem Kreischen durch den Asphalt frisst und die schwarzen Brocken der ehemaligen Fahrbahn über ein langes Förderband in den großen Kipplaster befördert, der im Schneckentempo voranfährt. In der für den Verkehr gesperrten Straße stehen weitere LKW. Sie reihen sich ein, sobald die Ladefläche des vorherigen Fahrzeugs voll ist.

Die Autofahrer, die auf der Bitburger stockend ins Tal anstehen, bekommen davon ebenso wenig mit wie jene, die auf der Konrad-Adenauer-Brücke und den Straßen auf der östlichen Seite der Mosel Geduld haben müssen. Vor allem dort staut sich in den Morgenstunden der Verkehr zeitweise kilometerlang. Ähnlich geht es allen, die aus Richtung Pfalzel auf der Bonner Straße in Richtung Stadt unterwegs sind. „Gut, dass die hier in den Herbstferien angefangen haben“, ruft ein Autofahrer durch die heruntergelassene Seitenscheibe dem Reporter zu, der das Geschehen in Fotos und bewegten Bildern festhält.

Tatsächlich haben die Verkehrsplaner mit der Generalsanierung der Straße bewusst auf die zwei Wochen gewartet, in denen Elterntaxis nicht unterwegs und viele Familien im Urlaub sind. An „normalen“ Tagen würde die Komplettsperrung der Verbindung zwischen Kaiser-Wilhelm-Brücke und Bahnübergang Trier-West viel mehr Chaos verursachen. Dank der weiträumig ausgeschilderten Umleitungen halten sich Ärger und Stress bei den Verkehrsteilnehmern nun in Grenzen. Im Westen der Stadt ist es sogar ruhiger als sonst. Nicht einmal die Römerbrücke kommt an ihre Grenzen. Lediglich an der Absperrung im Norden sorgen einige Verkehrsteilnehmer mit ihren Wendemanövern für etwas Aufregung.

Die hat es allerdings in den vergangenen Tagen reichlich gegeben, nachdem die Sperrung angekündigt worden war. Vor allem in den sozialen Netzwerken wurde wie üblich über angeblich inkompetente und rücksichtslose Verkehrsplaner geschimpft. Wie fast immer wurde die Maßnahme aber auch verteidigt und das St.-Floriansprinzip beklagt: Wenn die Straße kaputt sei, werde geschimpft. Und wenn sie repariert oder erneuert werde, sei das auch nicht in Ordnung, weil es dann Verzögerungen und Behinderungen gebe.

Kaum Zweifel gibt es derweil an dem miserablen Zustand, in der sich die Kölner Straße befunden hat. So wurden in den vergangenen Wochen bereits auf der Seite zu den Gleisen Bordsteine neu gesetzt, die Erneuerung der Entwässerung vorbereitet und Wege gepflastert. In den kommenden 14 Tagen wird nicht nur die oberste Straßendecke erneuert. Alle Asphaltschichten werden ausgebaut und ersetzt. Dafür muss komplett gesperrt werden, auch für die Anlieger. Wenn alles klappt wie geplant und auch das Wetter mitspielt, wird die frisch markierte neue Straße am 1. November wieder für den Verkehr freigegeben. Das ist der erste Tag nach den Herbstferien. „Wir haben mit den beauftragten Firmen vereinbart, die tägliche Arbeitszeit auszudehnen und auch am Wochenende zu arbeiten“, hatte Lukas Schwickerath, Bauleiter vom Amt StadtRaum Trier, bereits vor dem Start der Arbeiten versprochen.

Umleitung Sperrung Kölner Straße Foto: TV/TypoServ/Presseamt der Stadt Trier