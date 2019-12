Kostenpflichtiger Inhalt: Veranstaltung : Staunen und Lachen im Weihnachtszirkus

Erhält langanhaltenden Applaus: Perry Pedersen mit ihren Seelöwen im Trierer Weihnachtszirkus. Foto: Hans Krämer

Trier Der 16. Weihnachtszirkus gastiert derzeit in den Moselauen in Trier. Immer mit dabei: Clowns, Akrobaten, Jongleure und Tiere, die für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Von Christina Bents

Man glaubt es kaum, was sich mit vier ganz normalen Fußbällen alles anstellen lässt: Einer kann auf dem Zeigefinger kreisen und parallel dazu kann man mit drei anderen mit Hilfe des Kopfes jonglieren. Das ist eines der wenigen Kunststücke des Trierer Weihnachtszirkus, das man zu Hause ausprobieren könnte. Es gibt einige Nummern, bei denen dem Zuschauer der Atem stockt, beispielsweise wenn die Akrobaten am Trapez mit hoher Geschwindigkeit und großem Geschick umgreifen und der Zuschauer keinerlei Kraftanstrengungen, sondern reine Ästhetik sieht. Auf einem Rollenbrett in großer Höhe auf einer Plattform zu stehen und waghalsige Sprünge zu zeigen, braucht ebenfalls Talent und langjährige Übung.

In diesem Jahr war auch Katharina dabei, die an der Polestange mit großer Leichtigkeit ihre Kunst zeigte. Bei den Akrobaten gab das Duo Insane eine beeindruckende Vorstellung, in der Kraft, Präzision und Tanz eine Einheit bildeten, die staunen ließ.

Info Stadtratsbschluss: Wildtierverbot im Zirkus Vor der Vorstellung haben die Tierschutzorganisation Peta und 16 Personen der Animal Liberation Trier demonstriert. Auf ihren Plakaten stand beispielsweise: „Artgerecht ist nur die Freiheit“ oder „Ihr klatscht für das Leid der Tiere“. In der Vorstellung erklärte Oliver Häberle, Pressesprecher des Zirkus, zum Beschluss des Stadtrats, Wildtiere auf dem Messegelände zu verbieten, dass sie einen Vertrag für die nächsten fünf Jahre in Trier haben, in dem auch Wildtiere erlaubt sind und bestehende Verträge vom Beschluss nicht betroffen sind, dass es zudem fragwürdig ist, ob der Stadtratsbeschluss rechtskräftig wird und sollte das so sein, dass der Zirkus dann gerichtlich dagegen vorgehen wird.

Lachen war immer wieder angesagt, wenn „Mr. Gerald, der Clown“ in die Manege kam, um das Publikum zu unterhalten. Ihm reichten ein paar Glöckchen, zwei Schlagzeug-Becken und Freiwillige aus dem Publikum, die er zu einem kleinen Orchester zusammenführte, um nicht wenige Besucher der voll besetzten Vorstellung vor Lachen zum Weinen zu bringen.

In der Show waren natürlich auch Tiere zu sehen (siehe Info). Vier schwarze Pferde zeigten ihr andressiertes Können, die Seelöwen Teddy und Scooby waren mit Bällen und Reifen in Aktion, Zwergponys, von denen eines seinen eigenen Kopf hatte und die Hindernisse witzigerweise umlief, statt drüberzuspringen, waren ebenfalls dabei. Mit vier Kamelen und orientalischer Musik kam Stimmung wie in 1001 Nacht auf. Das gesamte Programm war geprägt von Tempo und raschem Wechsel. Auch das Weihnachtsambiente stimmte. Das Vorzelt war wie ein kleiner Weihnachtsmarkt aufgebaut, es gab unter anderem Waffeln und Crêpes, ein Weihnachtsbaum mit großen Kugeln stand in der Mitte und zu Beginn der Show kamen die Artisten mit einer Lok eingefahren, auf der ein Weihnachtsmann auf seinem Schlitten stand, der von Rentieren gezogen wurde.

Für ein spektakuläres Finale sorgte die Truppe Extreme Elements vom Staatszirkus Globus aus Bukarest mit Schleuderakrobatik: Vier Männer katapultierten eine Frau mit einem Brett oder einer Wippe in die Luft und fingen sie – nachdem die Akrobatin beeindruckende Figuren in einigen Metern Höhe gezeigt hatte – wieder sicher auf. Sieben verschiedene Nationalitäten zeigten in der Vorstellung Zirkuskunst auf höchstem Niveau. In der Galavorstellung wurde auch der 16. Weihnachtszirkus Award verliehen, der an Angelika Braun ging, die an der Universität Trier als Professorin den Fachbereich Phonetik leitet. Laudator Dr. Christoph Block, Leiter der Villa Kunterbunt in Trier, übergab ihr den Preis und lobte: „Sie ist eine Dompteurin auf dem Gebiet der Sprache“ und erklärte, dass dieses Fachgebiet beispielsweise Experten ausbildet, die als Sachverständige für Gerichte und Polizei arbeiten. Im Mordfall Tanja Gräf hätten sie beispielsweise untersucht, was Zeugen gehört haben könnten und was nicht. Mit dem Preis und dem Erlös der Gala möchte Angelika Braun Opfer von Ehrenmorden unterstützen und Geräte für ihren Fachbereich anschaffen.