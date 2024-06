Wegen Fußball-EM Staus und Wartezeiten: Luxemburg-Pendler beschweren sich über Grenzkontrollen

Trier/Luxemburg · Seit einer Woche wird an deutschen Grenzen wieder verstärkt kontrolliert. So soll verhindert werden, dass Gewalttäter zur Fußball-EM einreisen. Warum man in den kommenden Wochen bei Fahrten nach Luxemburg den Ausweis nicht vergessen sollte.

13.06.2024 , 15:02 Uhr

