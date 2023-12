Sprit und Energie werden teurer Höhere CO₂-Abgabe: So teuer werden Sprit und Heizöl ab Januar

Die Spritpreise in der Region haben seit Weihnachten wieder angezogen. Im Durchschnitt kostete der Liter Super E10 laut dem Vergleichsportal clever-tanken.de am Donnerstagmittag in Trier 1,746 Euro, für Diesel mussten 1,758 Euro gezahlt werden. Diesel ist damit innerhalb von einer Woche um sechs und Super um rund zwei Cent je Liter teurer geworden.