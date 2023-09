Unfall in Steillage Nach Crash von Zahnradbahn im Weinberg: Hat ein Fachmann das Gerät sabotiert?

Die entscheidende Phase der Weinlese läuft. Winzer und Erntehelfer erklimmen an vielen Stellen die Hänge an Mosel, Saar und Ruwer. Dort, wo es besonders steil ist und andere mechanische Hilfsmittel kaum weiterhelfen, setzen Winzer Monorackbahnen ein, ein Einschienenbahn-System, das auch terrassierte Hänge mit Steigungen bis zu 100 Prozent hochfahren kann. Auch Ralf Steffen vom Weingut Steffenhof in Trittenheim hat eine solche Bahn im Einsatz. Es ist eine von vier solcher Bahnen allein in diesem Ort. Am Montag wäre es fast zu einem schlimmen Unglück mit dem Gerät gekommen. Der 21-jährige Sohn des Winzers kann sich gerade noch retten, als die Bahn ungebremst den Hang hinunter rauscht. Nach dem Crash entdeckt der Winzer, dass gleich vier Sicherungsmechanismen an der Steillagen-Bahn sabotiert worden sind. Er zeigt den Fall bei der Polizei an.