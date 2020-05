Die Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter Mann wirft in Thomm Stein auf fahrenden Bus

Foto: TV/Klaus Kimmling

(red) Ein Unbekannter hat laut Polizei am Samstag, 23. Mai, um 17.08 Uhr an der Haltestelle Kapellenstraße in Thomm einen Linienbus mit einem Stein beworfen. Der Busfahrer hatte, wie die Polizei weiter mitteilte, dem männlichen, unbekannten Täter – nach Zeugenangaben etwa 16 bis 18 Jahre alt – zuvor aufgrund eines fehlenden Tickets den Zutritt verweigert.



Als der Bus von der Haltestelle losgefahren sei, habe der junge Mann einen Stein gegen den Bus geworfen, wodurch die Heckscheibe beschädigt worden sei. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Der Busfahrer und die Fahrgäste, bei denen es sich zum Großteil um Jugendliche gehandelt habe, seien mit dem Schrecken davon gekommen und unverletzt geblieben.